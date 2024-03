Bluebet Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Die Bluebet-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,22 AUD erreicht, was dem aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,23 AUD, was zu einer neutralen Bewertung von -4,35 Prozent Abstand führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Bluebet eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 57,14, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung für die Bluebet-Aktie.