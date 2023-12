Bluebet Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Die Bewertung der Bluebet-Aktie basierend auf Sentiment und Buzz zeigt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im letzten Monat keine bedeutende Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Bluebet-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bluebet-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bluebet-Aktie derzeit -2,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -15,22 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung für die Aktie führt.

In den sozialen Medien wurde die Bluebet-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, vor allem von privaten Nutzern. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung insgesamt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Bluebet-Aktie anhand von Sentiment, Buzz, dem Relative Strength Index, technischer Analyse und der Anleger-Stimmung eine gemischte Tendenz, die zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.