Blue Water Ventures Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Psycheceutical Bioscience: Aktuelle Bewertung anhand von Sentiment, Anleger-Stimmung, RSI und technischer Analyse

Die Aktie von Psycheceutical Bioscience wird derzeit intensiv diskutiert, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Psycheceutical Bioscience besonders positiv diskutiert. Anleger zeigten sich an zehn Tagen optimistisch, während an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da der RSI bei 57,69 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Psycheceutical Bioscience-Aktie bei 0,0313 USD liegt, was einer Entfernung von -71,55 Prozent vom GD200 entspricht. Auch der GD50 deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der Kurs um 37,4 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Psycheceutical Bioscience, basierend auf Sentiment, Anleger-Stimmung, RSI und technischer Analyse.