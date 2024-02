Blue Water Vaccines Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Insgesamt war die Diskussion an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Onconetix. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment erhält insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Onconetix ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Onconetix bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig in der Finanzmarkttechnik eingesetzten Indikator. Der 7-Tage-RSI für Onconetix liegt momentan bei 44,19 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Onconetix weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onconetix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,62 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,169 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Onconetix-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.