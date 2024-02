Blue Water Vaccines Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse von Onconetix-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt, die trendfolgende Indikatoren sind, bestätigen dies. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,178 USD liegt, was einer Abweichung von 70,82 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,2 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 11 Prozent führt. Beide Indikatoren geben der Onconetix-Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Onconetix-Aktien zeigen, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Trotzdem ist die Anleger-Stimmung bei Onconetix in den sozialen Medien überwiegend positiv. Die Diskussionen der vergangenen beiden Wochen haben überwiegend positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Onconetix-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist. Beide Werte ergeben eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und der Diskussionsintensität, während die Anleger-Stimmung und der RSI eine positive bzw. neutrale Einschätzung liefern.