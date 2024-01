Blue Water Vaccines Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten Wochen konnte bei Onconetix eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, in denen die Marktteilnehmer vermehrt positive Themen diskutieren. Daher wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Onconetix in diesem Bereich daher ein "Gut".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Onconetix-Aktie nach den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,74 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,196 USD, was einem Unterschied von -73,51 Prozent entspricht. Daher wird die charttechnische Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,28 USD liegt mit einem Unterschied von -30 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Onconetix daher in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Onconetix-Aktie eine neutrale Einschätzung. Mit einem Wert von 69,23 für den RSI7 und 58,03 für den RSI25 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Entwicklung des Stimmungsbildes und der Anleger-Stimmung für Onconetix.