Blue Water Petroleum Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Blue Water Petroleum diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Blue Water Petroleum diskutiert. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Blue Water Petroleum bei 2,24 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,3 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -41,96 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,37 USD, was eine Distanz von -5,11 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so lassen sich starke positive oder negative Bewegungen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Jedoch hat sich die Stimmung für Blue Water Petroleum in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Blue Water Petroleum ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,36 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.