Blue Sphere Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI von Blue Sphere einen Wert von 9,92, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs und beträgt für Blue Sphere 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Blue Sphere in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Blue Sphere für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Blue Sphere in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.