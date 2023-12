Blue Sphere Aktie: Quo vadis?

Die Aktie von Blue Sphere bietet derzeit eine Dividendenrendite, die 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies liegt. Dies führt zu einem geringeren Ertrag von 6,29 Prozentpunkten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird dementsprechend als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Blue Sphere-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Blue Sphere-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, sowie ein RSI25-Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich für Blue Sphere ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Blue Sphere-Aktie auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und auch die diskutierten Themen sind mehrheitlich negativ. Die Anlegerstimmung wird demnach als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Blue Sphere in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength-Index und die Anlegerstimmung entsprechend bewertet wird.