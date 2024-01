Blue Sphere Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität, die Anzahl der Beiträge und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. Bei Blue Sphere wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Blue Sphere. Es gab neun Tage lang hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Blue Sphere daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Blue Sphere liegt bei 0 Prozent, was 4,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie als aus heutiger Sicht eher unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI von Blue Sphere liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Blue Sphere daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.