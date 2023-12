Blue Sphere Aktie: Augen auf!

Die Blue Sphere-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse betrachtet, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) aufzeichnet. Der aktuelle RSI-Wert von 33,33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), erhält die Aktie einen Wert von 44, was darauf hindeutet, dass sie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für die RSI ist daher "Neutral".

Das Stimmungsbild für Blue Sphere hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was anhand der Auswertung der sozialen Medien festgestellt wurde. Das Kriterium "Sentiment und Buzz" wird daher mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, wodurch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Blue Sphere für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Blue Sphere beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 % in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Differenz von lediglich 6,27 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Blue Sphere in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.