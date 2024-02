Blue Sky Uranium Aktie: Wann tut sich was?

Die Dividende von Blue Sky Uranium steht in einem schlechten Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -8,03 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Blue Sky Uranium liegt bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Blue Sky Uranium-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Blue Sky Uranium eine Rendite von -46,15 Prozent auf, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens mit 48,14 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Blue Sky Uranium ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.