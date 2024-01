Blue Sail Medical Aktie: So kann man sich irren!

Die Blue Sail Medical hat in den letzten 50 Handelstagen einen Kurs von 6,43 CNH, was einem Rückgang um -6,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,56 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blue Sail Medical als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 79,07 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Blue Sail Medical einen Mehrertrag von 4,19 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einer Dividendenrendite von 5,94% wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens daher als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blue Sail Medical beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Blue Sail Medical basierend auf technischer Analyse, dem Relative Strength Index, Dividendenrendite und fundamentalen Kriterien.

