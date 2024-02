Blue Owl Capital Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Owl Capital":

Blue Owl Capital hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Das Durchschnitt der Kursprognose von 17,5 USD ergibt ein Abwärtspotential von -2,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blue Owl Capital liegt bei 63,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Blue Owl Capital eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Blue Owl Capital.