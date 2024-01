Blue Owl Capital Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Blue Owl Capital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten sind der Meinung, dass die Blue Owl Capital-Aktie insgesamt positiv bewertet werden kann, da es 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Auch die jüngsten Bewertungen zeigen, dass die durchschnittliche Empfehlung für Blue Owl Capital im letzten Monat "Gut" war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Blue Owl Capital liegt bei 17,69 USD, was einem potenziellen Anstieg um 20,24 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 14,71 USD. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 71,28, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Blue Owl Capital-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit wird Blue Owl Capital auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.