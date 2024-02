Blue Line Protection Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Dividendenrendite für Blue Line Protection beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Blue Line Protection auf 0,09 USD, während die Aktie selbst bei 0,068 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -24,44 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,06 USD, was einer Distanz von +13,33 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse ist daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 27,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Blue Line Protection überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch Überverkauf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.