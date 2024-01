Airbus Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Airbus: Neutrale Bewertung basierend auf Fundamentaldaten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus liegt bei 21,8, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen ähnlichen Wert auf. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung der Stimmung bei Airbus in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Aspekt. Andererseits wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird Airbus daher in diesem Bereich als schlecht bewertet.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent, was eine Outperformance von +33,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr. Somit erhält Airbus eine gute Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Airbus aktuell bei 0 liegt, was eine neutrale Bewertung von unseren Analysten nach sich zieht. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ergibt sich eine negative Differenz von -0 Prozent. Somit erhält Airbus auch in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung von Airbus basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.