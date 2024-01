Blue Hat Interactive Entertainment Technology Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben einen großen Einfluss auf das Bild einer Aktie. Für Blue Hat Interactive Entertainment gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Blue Hat Interactive Entertainment daher ein "schlecht" Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,15 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,01 USD, was einem Unterschied von -12,17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,11 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blue Hat Interactive Entertainment liegt bei 37,04 und führt zu einer Einstufung als "neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Blue Hat Interactive Entertainment eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion vor allem positiv und an einem Tag negativ geprägt war. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Blue Hat Interactive Entertainment insgesamt eine "neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.