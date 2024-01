Blue Hat Interactive Entertainment Technology Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Blue Hat Interactive Entertainment liegt bei 37,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,22 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet, obwohl eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet wurde, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Blue Hat Interactive Entertainment eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,15 USD für Blue Hat Interactive Entertainment. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,01 USD, was eine Abweichung von -12,17 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine negative Abweichung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich für Blue Hat Interactive Entertainment eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.