Blue Hat Interactive Entertainment Technology Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bisherige Analysen von Blue Hat Interactive Entertainment basieren auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 64,29 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 44) an, dass die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Stimmungen und Einschätzungen rund um Blue Hat Interactive Entertainment. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,12 USD liegt, und der letzte Schlusskurs (1,15 USD) daher als neutral bewertet wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,27 USD) unter diesem Wert (-9,45 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmung in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Zunahme der Kommunikationsfrequenz, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Blue Hat Interactive Entertainment auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.