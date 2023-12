Blue Hat Interactive Entertainment -Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für eine Analyse betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Blue Hat Interactive Entertainment. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen und deutet an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 1,24 USD um 11,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 1,28 USD für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt (-3,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie also bei dieser einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Blue Hat Interactive Entertainment eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutraler Stimmung an 11 Tagen und nur an drei Tagen positiver Stimmung. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.