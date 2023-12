Blue Hat Interactive Entertainment  Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,98 USD liegt, was einer Abweichung von -14,04 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,23 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, der eine Abweichung von -20,33 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, da der RSI bei 80,1 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,41, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.