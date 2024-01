Blue Hat Interactive Entertainment  Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Es gab zwei Tage, an denen positive Themen dominierten, während an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blue Hat Interactive Entertainment liegt derzeit bei 37,04, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 53,22 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,15 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,01 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,11 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.