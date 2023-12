Blue Hat Interactive Entertainment  Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Blue Hat Interactive Entertainment heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI dagegen ist weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Blue Hat Interactive Entertainment wird ebenfalls analysiert, indem die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet werden. Diese Betrachtung ergibt eine neutrale Einschätzung. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Blue Hat Interactive Entertainment in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Blue Hat Interactive Entertainment von 1,02 USD -9,73 Prozent entfernt ist vom GD200 (1,13 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,25 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -18,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.