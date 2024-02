Blue Hat Interactive Entertainment  Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Diskussionen über Blue Hat Interactive Entertainment in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Blue Hat Interactive Entertainment wird somit als angemessen bewertet.

Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine positive Veränderung in den letzten vier Wochen. Daher bewerten wir die Aktie ebenfalls mit "Gut". Die Diskussionsbeiträge haben sich insgesamt nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Blue Hat Interactive Entertainment daher ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,04 USD weicht somit um -11,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,07 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Blue Hat Interactive Entertainment-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,51, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Blue Hat Interactive Entertainment.