Blue Foundry Bancorp Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Blue Foundry-Aktie hat laut der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 9,28 USD erreicht, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 9,89 USD, was einem Abstand von +6,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,06 USD, was einer Differenz von +9,16 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertung der vergangenen zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Blue Foundry-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 9,5 USD, was einem potenziellen Rückgang um -3,94 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 36,9, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Blue Foundry liegt bei 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend neutral über die Blue Foundry-Aktie diskutiert, wobei positive Themen an einem Tag überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.