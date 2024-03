Blue Foundry Bancorp Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Blue Foundry-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Blue Foundry aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einem Potenzial von 5,56 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9 USD. Insgesamt erhält Blue Foundry eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, wird Blue Foundry in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Blue Foundry geführt. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt drei Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Blue Foundry-Aktie bei 9 USD liegt, was einem Abstand von -2,91 Prozent vom GD200 (9,27 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,41 USD, was einem Abstand von -4,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Blue Foundry-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.