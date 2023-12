Blue Foundry Bancorp Aktie: Was soll das denn werden?

Die Blue Foundry wird anhand verschiedener Kriterien aus der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,3 USD, während der Aktienkurs selbst bei 10 USD liegt, was einer Abweichung von +7,53 Prozent entspricht. Dies ergibt die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 8,41 USD, was einer Abweichung von +18,91 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 3,41 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Blue Foundry-Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (RSI25) zeigt mit einem Wert von 22,7 eine Überverkauftheit an. Dadurch erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Blue Foundry 0-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 10 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -5 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 9,5 USD. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der institutionellen Analysten.