Blue Foundry Bancorp Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Blue Foundry liegt der RSI7 aktuell bei 42,31 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 51,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Blue Foundry-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blue Foundry-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 9,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,98 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -3,23 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,45 USD) weist mit einer Abweichung von -4,97 Prozent auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Blue Foundry-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 0 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 5,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Blue Foundry auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating erhält.