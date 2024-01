Blue Foundry Bancorp Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blue Foundry-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit 31,09 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Blue Foundry.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Blue Foundry zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen rund um Blue Foundry, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Blue Foundry-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Neutral" führt. Die Analysten geben keine klare Empfehlung, da die Aktie laut ihren Kurszielen um -3,85 Prozent fallen könnte. Zusammengefasst erhält Blue Foundry von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,88 USD lag, was eine positive Entwicklung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 10,14 Prozent darüber. Insgesamt erhält Blue Foundry somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.