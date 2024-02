Blue Foundry Bancorp Aktie: Am Scheideweg

Die Blue Foundry hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 0-mal eine gute Bewertung, 1-mal eine neutrale und 0-mal eine schlechte Bewertung erhalten. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Blue Foundry. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 9,57 USD und erwarten eine Entwicklung von -0,73 Prozent, wodurch sich ein mittleres Kursziel von 9,5 USD ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Titels als "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Blue Foundry-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 53,28 ebenfalls im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen rund um die Blue Foundry-Aktie in den letzten Wochen und Tagen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,27 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,57 USD lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,66 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blue Foundry-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.