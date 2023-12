Blue Foods Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) der Blue Star Foods liegt bei 46,3 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Index, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, bewegt sich innerhalb einer Spanne von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 44.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für die Blue Star Foods auf 1,28 USD, während der tatsächliche Kurs bei 0,159 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -87,58 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 weist einen Stand von 0,16 USD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Bereich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien besonders negative Diskussionen über Blue Star Foods geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen dagegen überwogen vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung heute führt.

Insgesamt erhält Blue Star Foods basierend auf dem Anleger-Sentiments insgesamt eine neutrale Bewertung.