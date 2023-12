Blue Energy ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Energy":

Die Blue Energy-Aktie wird in technischer Hinsicht bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,026 AUD liegt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,02 AUD) über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+30 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Blue Energy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Blue Energy also die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen und beschäftigen sich mit den positiven Themen rund um Blue Energy, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Blue Energy-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 (27,27) und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 (45), was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.