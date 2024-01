Blue Energy Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Energy":

In den letzten Wochen gab es bei Blue Energy keine signifikante Veränderung der Stimmung und des Buzzes. Eine Änderung der Stimmung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Blue Energy keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Blue Energy daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die Diskussionen über Blue Energy in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Blue Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Blue Energy liegt bei 53,85, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Blue Energy wird ebenfalls eine "Neutral" Bewertung vergeben. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Blue Energy-Aktie beträgt 0,02 AUD. Dieser Wert liegt deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Blue Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.