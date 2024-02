Blue Energy Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Blue Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentlichen Veränderungen. Insgesamt erhält Blue Energy daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blue Energy-Aktie beträgt derzeit 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Blue Energy also ein "Gut"-Rating aufgrund der Analyse der RSIs.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Blue Energy ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Blue Energy derzeit -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -15 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.