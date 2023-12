Blue Dolphin Energy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dividendenrendite von Blue Dolphin Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -28,14 Prozent im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Blue Dolphin Energy liegt derzeit bei 57,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,09, was auch eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blue Dolphin Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,18 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,56 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Blue Dolphin Energy war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen und einem Mangel an positiven Themen. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Blue Dolphin Energy daher eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Dividenden, RSI und Anlegerstimmung.