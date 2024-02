Blue Dolphin Energy Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Blue Dolphin Energy beträgt 64,13, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 50,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Blue Dolphin Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,07 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" um 92 Prozent niedriger ist (27,51). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blue Dolphin Energy mit 0 Prozent 25,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 25 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Blue Dolphin Energy deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Blue Dolphin Energy aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.