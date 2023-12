Blue Dolphin Energy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Blue Dolphin Energy-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +11,78 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,46 USD. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage führte jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um -2,83 Prozent vom GD50 abweicht.

In Bezug auf Dividenden schneidet Blue Dolphin Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,23 %) schlecht ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die fundamentale Analyse ergab, dass die Aktie von Blue Dolphin Energy mit einem KGV von 1,91 um 94 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (31,21). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

