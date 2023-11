Blue Cap Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Blue Cap-Aktie wird derzeit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des 50- und 200-Tage-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Blue Cap somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,2 EUR, was einer Abweichung von +1,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Blue Cap daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Blue Cap bei -31,74 Prozent, mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit -30,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine starke Aktivität gemessen, weshalb Blue Cap in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Blue Cap derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Blue Cap somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.