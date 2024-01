Blue Cap Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Blue Cap hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -33,5 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 13,63 Prozent, wobei Blue Cap um 39,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blue Cap mit 5,23 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -0,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blue Cap beträgt derzeit 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51 eine unterbewertete Position darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Blue Cap-Aktie bei 20,26 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,6 EUR deutlich darunter liegt (-13,13 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,19 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie dem letzten Schlusskurs (+2,39 Prozent) entspricht. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Blue Cap auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.