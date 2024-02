Blue Cap Aktie: Was passiert jetzt?

Die Investmentfirma Blue Cap schüttet eine Dividendenrendite von 5,42 % aus, was 0,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 %. Der Ertrag liegt somit leicht unter dem Durchschnitt und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Blue Cap Aktie beträgt 17,23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" eine Unterbewertung um 70 Prozent signalisiert. Dadurch erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Blue Cap eine Performance von -26,75 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 4,16 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,91 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Blue Cap die Einschätzung "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen. Insgesamt wird Blue Cap als "Neutral"-Wert eingestuft.