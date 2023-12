Blue Cap Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Blue Cap hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,74 Prozent verzeichnet, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,59 Prozent aufweist, liegt Blue Cap mit 31,15 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Blue Cap wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über das Unternehmen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Blue Cap einen Wert von 44,44, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Selbst bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 47 immer noch als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse des Schlusskurses der Blue Cap-Aktie zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 20,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 17,05 EUR für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,05 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Blue Cap-Aktie basierend auf den genannten Kriterien als "Neutral" eingestuft.