Blue Cap AG-Aktie: Transline vergrößert sein Übersetzungsgeschäft durch Add-on-Akquisition!

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Die Transline Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Blue Cap AG, erwirbt eine 100%ige Beteiligung an der Micado Innovation GmbH. Damit baut Transline seine Position als führender Übersetzungsdienstleister im deutschsprachigen Raum weiter aus. Micado ist ein mittelständischer Übersetzungsdienstleister mit Hauptsitz in Köln Das Unternehmen ist spezialisiert auf Sprachdienstleistungen mit den Schwerpunkten Projektmanagement und technische Übersetzungen. In den letzten fünf Jahren hat Micado… Hier weiterlesen