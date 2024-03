Blue Bird Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blue Bird-Aktie zeigt einen Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 43,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Blue Bird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blue Bird liegt bei 16,71, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment für Blue Bird war insgesamt positiv, auch wenn in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf die Diskussionen über Blue Bird. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Blue Bird deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.