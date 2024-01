Blue Bird Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 43 für die Blue Bird-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 24,87, was darauf hinweist, dass Blue Bird überverkauft ist, und daher erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 5 positive Bewertungen für Blue Bird abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Blue Bird liegt bei 24,38 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -7,35 Prozent fallen könnte, und daher erhält das Unternehmen das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Blue Bird ein negatives Verhältnis zur Aktie von -16,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental gesehen hat Blue Bird ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,84, was über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie als überbewertet angesehen wird. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 31,31 auf.