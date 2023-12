Blue Bird Aktie: Schlimme Zeiten!

Laut einer Analyse ist Blue Bird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 32,84, während das Branchen-KGV bei 31,14 liegt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blue Bird mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,98 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Blue Bird diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Blue Bird mit einer Rendite von 167,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 21 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite jedoch um 70,11 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.