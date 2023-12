Blue Bird Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs des Unternehmens Blue Bird hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 56,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 14,05 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Blue Bird eine Outperformance von +42,43 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,84 Prozent im letzten Jahr, und Blue Bird lag mit einer Überperformance von 29,64 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Blue Bird derzeit 187,09 und liegt damit um 511 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 30. Basierend auf diesen Zahlen ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Blue Bird abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut", da es 5 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen gab. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Blue Bird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Blue Bird liegt bei 24,38 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -2,07 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 24,89 USD notiert wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenprognosen.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Blue Bird ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 20,75 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 24,89 USD um +19,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 19,49 USD, was einer Abweichung von +27,71 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Blue Bird.