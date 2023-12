Blue Bird Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu seiner Zeit betrachtet werden. In Bezug auf die Blue Bird-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating für Blue Bird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Blue Bird bei 0 Prozent, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Maschinen" liegt. Dadurch wird die Aktie als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Blue Bird-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 167,77 Prozent erzielt, was 20,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 240,09 Prozent, wobei Blue Bird aktuell 72,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Sentiment und Buzz der Aktie zeigen, dass in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Blue Bird daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.