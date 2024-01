Blue Biofuels Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Blue Biofuels hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 28,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Blue Biofuels-Aktie mit 0,082 USD derzeit 18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -41,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Blue Biofuels-Aktie derzeit mit einem Wert von 78,13 als überkauft einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung der Blue Biofuels-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie Relative Strength Index.