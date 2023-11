Blue Biofuels Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Blue Biofuels zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,08 USD um -46,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 USD zeigt eine Abweichung von -33,33 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Blue Biofuels ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Blue Biofuels-Aktie kurzfristig als überverkauft einzustufen ist, da der 7-Tage-RSI bei 17,65 Punkten liegt. Dahingegen ist der RSI25 bei 68,84, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende ist Blue Biofuels im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 0 % niedriger einzustufen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.